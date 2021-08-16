В Покрове по президентской программе "Большая стройка" открыли новый яркий садик
Маленькие жители Покрова Днепропетровской области получили новый детский сад, который создали "с нуля" по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Фотографиями поделилась пресс-служба Днепропетровской областной администрации.
Садик рассчитан на 115 детей, что позволит полностью закрыть очередь в городе. Ранее в Покрове было лишь один дошкольное учреждение, из-за чего мест на всех не хватало.
Светлое здание с окнами до пола имеет большой зал для спортивных и музыкальных занятий, уютные спальни и яркие игровые комнаты.
"Продумали все до деталей. Во дворе у каждой группы своя площадка. Есть отдельная спортивная локация и уголок для изучения правил дорожного движения", - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Для активных игр на свежем воздухе положили нетравматичное покрытия, а качели расставили на расстоянии друг от друга. На территории сада есть зоны для развлечений и отдельная спортивная зона с возможностью устраивать эстафеты, футбольные и баскетбольные матчи.
Напомним, ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского до конца 2021 года построят и реконструируют почти 100 школ и 67 детских садов, 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ.