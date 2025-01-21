'В плену он потерял 30 кг': историю семьи защитника Мариуполя Вильгельма рассказали для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

"Я еду на встречу с сыном, он вернулся из русского плена". Эти слова стали самыми ожидаемыми в жизни родителей защитника Мариуполя Вильгельма Виктюка. Историю своего сына они доверили Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Вильгельм Витюк, уроженец Крыма, в 2022 году стал в защиту Мариуполя. Во время зачистки города парень попал в плен. За татуировку с трезубцем россияне пытали его. В неволе защитник потерял почти 30 кг веса.

"Из тех 80 килограммов, что у него было, осталось где-то 47. Он был худ, глаза запали, очень сильно истощен физически, хотя все равно улыбался", – рассказывает отец Вильгельма Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Муж говорит, его сын до последнего не знал, что идет на обмен, поэтому готовился к худшему – переводу в другое место, где придется в очередной раз терпеть пытки российских спецназовцев, которые во время знакомства избивают украинских бойцов.

"Я узнал, что мы попали на обмен, когда парень из СБУ зашел в автобус и сказал: "Ребята, поднимайте головы. Вы в Украине". Этот момент я никогда в жизни не забуду! Я смотрю на небо, а он без клетки. Воздух другой, запах, все настолько родное", – вспоминает Вильгельм свои первые минуты на свободе.

Теперь вызовом для семьи Виктюков стало возвращение сына к нормальной жизни. Помог этому проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали". Благодаря программе "Дома" защитник уже получил новую квартиру.

Смотрите историю несокрушимости по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

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