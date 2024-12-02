В Павлограде выдали помощь для переселенцев из Новогродовской общины от Фонда Рината Ахметова

Павлоград приютил многих людей, которые были эвакуированы из прифронтовых городов Донецкой области. Чтобы поддержать переселенцев, Фонд Рината Ахметова передал городу продуктовые наборы. Сейчас выдачи продолжаются для ВПЛ из Новогродовской громады.

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"Гуманитарная помощь очень нужна, особенно пенсионерам и инвалидам", – говорит Диана, переселенка из Новогродовской громады. Она пришла за продуктовым набором для своей 93-летней прабабушки.

"Люди остались без работы, имущества и жилья, им очень тяжело выживать", – говорит Лилия Бегали, главная на пункте выдачи Новогродовской громады.

Николай Осиченко, посол Фонда Рината Ахметова, руководитель Мариупольского телевидения, отмечает, что в Павлограде воздушные тревоги раздаются часто – как и по всей стране.

"Тем не менее, люди выбирают Павлоград, потому что не хотят уезжать далеко от дома. Фонд Рината Ахметова и дальше будет оказывать поддержку тем, кому она необходима", – говорит Николай Осиченко.

С 2014 года Фонд Рината Ахметова передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.