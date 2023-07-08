В Павлограде начали выдачу проднаборов для переселенцев от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова направил для вынужденных переселенцев из Марьинской громады, которые сейчас живут в Днепропетровской области, 2,5 тысяч продуктовых наборов. Выдачи осуществляются в хабе этого громады в Павлограде, сообщили в Фонде.

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В каждом продуктовом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Это значительная поддержка для людей, которые налаживают жизнь на новом месте.

В ближайшие недели будет завершена передача более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".