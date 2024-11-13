В Павлоград отправили помощь для переселенцев из Новогродовской громады от Фонда Рината Ахметова

Из прифронтовой Донбасса эвакуируются жители. В гуманитарный хаб Новогродовки, который работает в Павлограде Днепропетровской области, Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов.

Видео дня

Они предназначены для людей с инвалидностью и пожилых людей, которые раньше жили на территории Новогродовской громады.

В составе каждого набора – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.