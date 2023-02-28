Блог | Александр Верум: В ОРДО легализировали рейдерство имущества выехавших украинцев

Вчера, Пенис Душилин, ссылаясь якобы на принятие в состав россии оккупированных украинских территорий, подписал "указ", которым легализирует рейдерские захваты имущества украинцев, которые эвакуировались от войны.

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Теперь имущество тех, кто не пожелал оставаться в рабстве под оккупацией рашистов, смогут спокойно, "легально" разворовать, а сами частные помещения будут под контролями оккупационных администраций якобы до января 2028 года. Это далеко не первые шаги террористов с "дыры" прикрыть мародёрство, но первый указ, что распространяется на всю оккупированную землю Донецкой области.

С 2028 годом они конечно очень оптимистично психанули, и этому не бывать, учитывая реалистичные прогнозы Буданова (раннее все сбывалось) в отношении возвращения Мариуполя и других городов Украины в этом году.

Но наказания избежать не выйдет, все разрушенное отстроят, а за награбленное ответят. Верим и молимся за ВСУ, с нами Бог и правда!