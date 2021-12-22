В соцсетях ОРДЛО истерично обсуждают вчерашнее ДТП, которое произошло вечером на трассе Луганск-Алчевск. Там зрелищно вылетел с дороги и "споткнулся" об отбойник бронированный автомобиль. Судя по количеству машин "мгб-милиция лнр", разбились весьма существенные люди. Что самое интересное, вот сделать фото, пока "милиция" не приехала, это запросто, а оказать помощь… Никто не спешит!

В ОРДЛО и на РФ не принято оказывать помощь пострадавшим в ДТП, если только нельзя разграбить машину. Пожар там не будут тушить, а будут тянуть вещи из горящего дома. В ДТП не помогут пострадавшим, а обыщут их и снимут украшения, заберут деньги.

Любую трагедию будут снимать на фото. В этом весь русский человек, советский и российский. В нем нет эмпатии, уважения и сострадания. Но, речь сегодня не об этом.

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Разбившаяся на Луганской трассе машина, бронированная и с аббревиатурой, написанной на английском в ОРДЛО не редкость. Миссия ОБСЕ здесь регулярно попадала в ДТП, что греха таить, когда они, когда их подрезали. Дороги ОРДЛО это такой себе квест на выживание: ямы, ухабы и куча "оленей", которые уверены, что автомат в машине и ксива "народная милиция" делают их чуть равнее над равными, поэтому здесь гоняют, как невменяемые.

Удивило другое, 8 лет войны и в ОРДЛО абсолютно не умеют читать на английском, уровень знаний английского здесь очень низкий. Он никому не нужен. Здесь уже не учат французский, немецкий, английский больше для "галочки", в аттестат об "образовании", украинский тоже кое-где факультативно, на усмотрение родителей, хотя, если быть откровенным, то знания русского здесь на уровне разговорного, то есть читать могут, писать с семью ошибками в слове "в общем". Ну, читать на английском, это одно, а вот бояться надписей на английском, совсем другое.

И что самое интересное, а ведь все салоны красоты, большая часть магазинов, каких-то ломбардов, услуг здесь имеют "импортные" названия, как и на России. Дань моде, это когда бы воюешь с Америкой, но твой салон красоты называется "Annarusska", "Diana", "Blizko", "Verdi", а общем, надписей на "иностранном" в ОРДЛО хватает, но вот не понятно, почему ордлынчане так испугались машины, попавшей в ДТП, что снесли соцсети воплями – "все, караул, в ЛНР разбились представители ООН".

Ну, понятное дело, что разбились не представители ООН в "лнр". Думаю, что российские представители из миссии ОБСЕ, других там нет.

Просто очень показательно, что жители ОРДЛО от страха вовсю путают ОБСЕ, ООН, НАТО, в общем, уровень страха перед аббревиатурой, написанной на английском, там зашкаливает.

Да, вот шутка "если бы завод не разобрали жители ОРДЛО, его бы разобрали солдаты НАТО" в ОРДЛО не шутка, тут на такую шутку сразу отреагируют — "где ты видел солдат НАТО, сколько их было, нужно звонить в мгб-фсб, нужно бежать". Тут реально верят, что солдатам НАТО нужны заводы ОРДЛО, шахты ОРДЛО, машины жителей ОРДЛО, квартиры жителей ОРДЛО и даже синтетические китайские кофточки жителей ОРДЛО вызывают алчное желание у солдат НАТО.

Если когда-нибудь в ОРДЛО все же зайдут миротворцы ООН или украинские военные, которых из-за современной экипировки уже вовсю путают с солдатами НАТО, ведь в ОРДЛО украинских солдат видели лишь в 2014-м году, когда наша армия, скажем так, не блистала экипировкой — здесь будет такая паника, что у многих от страха просто разлетятся кукушки над гнездами.

Большая часть передавит друг друга на украино-российской границе, пытаясь выехать на РФ. Меньшая часть реально сойдет с ума от страха перед угрозой, ведь ужасы "распятий младенцев солдатами НАТО" здесь нагнетают 24 на 7. Будут суициды, будут обливать себя бензином и жечь, будут вешаться и выбрасываться из окон. Людей здесь обработали хорошо, особенно в церквях. Еще какая-то часть просто затихарится, мол, моя хата с краю, я ничего не делал, меня не тронут. Более-менее думающая часть сдастся и принесет оружие и списки соседей, участников "опочления". Еще часть будет лебезить и громко оглядываясь по сторонам: "я вас ждал, с детства за ООН и НАТО, хайль Обама, Бандера, Байден, слава США". И только люди с уставшими глазами, злобно глядящие на это все, будут вызывать уважение — они привыкли открыто не показывать свое мнение, они просто здесь выживали и молча ждали, а сейчас констатируют лишь то, что предугадали.

Концентрация российских войск у границы и насыщение войсками ОРДЛО не на шутку напугала жителей ОРДЛО. Здесь особо не верят РФ, и в "на Киев за три дня". Бравые ополченцы тихо лежат на местных кладбищах, радуя землю перегноем.

В ОРДЛО знают, что ВСУ не такие, как в 2014-м — ни по вооружению, ни по духу. Здесь "на Берлин" и "на Киев" ходят в основном в пивнушках и под себя. Первый адекватный ответ ВСУ, первые места дислокации миротворцев ООН и войск НАТО в случае принятия такого решения Украиной и Советом Европы на линии разграничения, и Ростов затопчут ходаки "на Киев".

Моральный дух "армии новороссии" это пьянь и срань. Их сейчас стимулируют на полигонах, проводя учения и показывая величие и мощь, что-то получается, но в основном — нет.

Если бы в ОРДЛО за спинами "новоросов"-ополченцев не стояли российские войска, новоросы бы уже тяпали тайгу и учили бы китайский. И вот чем сильнее лязгает оружием РФ, пугая нас "путин нападет", тем сильнее боятся жители ОРДЛО. Ведь Путин, если и начнет открытые боевые действия, пытаясь продвинутся в Украину, пострадают первыми именно они, жители ОРДЛО.

Это повысится смертность среди мирного населения ОРДЛО, ведь высокая концентрация российских военных всегда (доказано 8-годами войны) приводит к ДТП, расстрелам, грабежам, насилию, мародерству, пьяным дракам, перестрелкам). Будет массовый призыв жителей ОРДЛО на войну, а это "быть убитым", "попасть на Миротворец", "оставить семью без зарплаты". РФ попросту сгребет всех жителей ОРДЛО призывного возраста от 17 до 70-ти и бросит впереди своих войск "на Киев" и "на Берлин". Любые военные действия и Украина закрывает КПП и КПВВ и… И самый страшный сон "жителей угольных швейцарий-кормильцев Украины" — они не смогут приехать в Украину за пенсией, за лекарствами, на работу, на учебу, в больницу. Любые военные действия РФ и Украина член Альянса, а в ОРДЛО коренастые "импортноговорящие" миротворцы, а от них взятками не откупишься, то есть биографии "мирных жителей" будут проверять тщательно. Любые военные действия РФ и Украина прекращает в ОРДЛО поставки электричества, воды и газа, ну и прекращает покупать у ОРДЛО уголь. Банковские карты жителей ОРДЛО становятся пластиковыми и абсолютно ненужным элементом кошелька. РФ денег не перечислит. Украина денег не перечислит. Никто денег не перечислит.

Поэтому в ОРДЛО дико боятся всего, что носит иностранный характер, ООН. НАТО, ОБСЕ, ЕС.

Еще чуть-чуть упорства Путина и концентрации российских войск в ОРДЛО и Украина станет членом Альянса, а это для жителей ОРДЛО реально означает капут, так как если линия разграничения и КПП будут контролироваться дополнительно еще и силами Альянса — именно это и внушает страх, а не возможность нападения на ОРДЛО, а значит, появится дополнительная техника для проверки машин и багажа, то это означает, что рухнет 60% бизнеса ОРДЛО, который держится на контрабанде из мирных частей Украины лекарств, денег, валюты и контрабанды в мирные части Украины наркотиков, оружия, ну, и естественно, на КПП и КПВВ исчезнет коррупция, которая пока наносит Украине огромный ущерб и, соответственно, питает ОРДЛО.

Ну, и конечно же, страхи — распнут, съедят, расстреляют. Без этого никак!

Если спросить среднестатистического прохожего в ОРДЛО, что он знает про НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ, он ответит клише: "это войска США, Обама и ЦРУ на нас напали", все! Здесь никто не знает и не понимает особой разницы между ООН и ОБСЕ, ООН и НАТО, ООН и США.

Ответ будет – а какая между ними разница, это все армия США против русских!

Вот просто 8 лет войны, а люди вообще не интересуются ни чем, им достаточно того, что говорит телевизор и пропаганда. Но, если раньше ОБСЕ вызывала раздражение, умиления, когда они обнимались с ополченцами, и даже давало какую-то веру в "надзор за укропами", то сейчас любую машину с "иностранными буквами" в ОРДЛО истерично боятся, как предвестника карающего меча Украины, миротворцев, войск НАТО, ООН, Марса, Плутона и Все космического братства джидаев.