В оккупированном Севастополе вода стала кислотно-зеленого цвета: 'власть' выдала бессмысленное объяснение. Фото

В сети сообщили, что на южном побережье временно оккупированного Россией Крыма вода внезапно изменила свой природный цвет. В городе Балаклава в Севастополе цвет воды в море внезапно стал кислотно-зеленым.

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Соответствующие фото, которые напоминают настоящую экологическую катастрофу, публиковали местные каналы в Telegram в воскресенье, 18 июня. Что именно стало причиной окраса воды, неизвестно.

В сети предполагают, что это может быть связано с утечкой средства, которое используют в тепловых сетях для обнаружения утечек, а также в гидрологии для обнаружения перемещения подземных вод и рек.

"Вот такая ситуация в Балаклаве. Балаклава теперь канализационный коллектор... Какая-то катастрофа экологическая, непонятно что", – говорит автор одного из роликов.

В то же время оккупационные "власти" захваченного оккупантами украинского полуострова выдумали самые нелепые причины такой ситуации. Фейковый "заместитель губернатора" Севастополя сначала сказал, что это мог быть краситель для проверки утечки в трубах, но позже опроверг свои же слова.

В итоге представитель оккупантов выдал, что основной версией рассматривается "хулиганство или провокация".

"Я считаю, что это какие-то хулиганские выходки, либо провокация со стороны третьих лиц, чтобы сегодня дестабилизировать нормальное настроение жителей нашего города", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на юге Украины произошла масштабная экологическая катастрофа. В частности, в Херсонской области фиксируется массовый мор рыбы.