В оккупированном Крыму поезд снес авто на переезде, погибли четыре человека: момент ДТП попал на видео

Во временно захваченном Россией Крыму произошла смертельная авария – на железнодорожном переезде поезд снес легковой автомобиль. Все, кто находился в транспортном средстве, погибли, среди них были дети.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Как отмечается, ДТП произошло вечером во вторник, 28 марта. Там также опубликовали видео момента аварии (чтобы посмотреть видео. доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что поезд на большой скорости сносит автомобиль прямо на железнодорожном переезде. Авария произошла в районе оккупированного Джанкоя, а поезд следовал из Севастополя в российский Санкт-Петербург.

"Состав протаранил "Шкоду" на переезде и протащил около 100 м", – говорится в сообщении.

По данным авторов канала, в машине находились четыре человека, никто их них не выжил. Кроме водителя, погибла семья – мать и две ее дочери 13 и 18 лет.

"Пассажирками были Лемара М. и две ее дочери Левиза (13 лет) и Сельвира (18 лет). Семья ехала в такси из пгт Вольного в Джанкой", – сообщили авторы.

По данным канала, на переезде есть звуковой и световой сигнал. 58-летний водитель Байсер Зейтуллаев их проигнорировал и двинулся прямо под приближавшийся локомотив.

Следственный комитет страны-агрессора России, захватившей украинский полуостров, возбудил уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты лишились колонны бронеавтомобилей З-СТС "Ахмат", которая ехала по незаконно построенному Крымскому мосту. Техника направлялась в зону боевых действий, но не доехала.