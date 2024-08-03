'В оккупации я хранил зерно для Украины': история фермера с Мелитопольщины в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

На вопрос о том, что он делал в оккупации, у Александра четкий ответ: учил украинский язык, саботировал сотрудничество с врагом и хранил зерно для Украины, которое вырастил в 2021 году. Эвакуироваться он смог только в прошлом году. Фермер из села Ботиево, неподалеку от Мелитополя, доверил свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Вражеский десант заполонил улицы уже 25 февраля 2022 года. Оккупанты были уверены: если здесь асфальт, есть ночное освещение и газ, — это точно не село, это город! Они скоро освоились на чужой местности и начали устанавливать свои порядки.

"Они вывезли из наших амбаров и элеваторов зерно и новую технику. Дальше на эти же деньги покупали народ. Для них вообще очень важно, чтобы оставшиеся сотрудничали с ними. Мне очень больно, что многие наши фермеры пошли на это", — признается Александр Петрович.

Сам он не поддавался угрозам и давлению российских военных и служб сколько это было возможно. Саботировал работу своего предприятия, не оформлял российский паспорт, хитрил.

"Однажды ко мне рано утром постучали. На пороге шестеро, четыре из которых с автоматами. Говорят: "На вас числится ружье". И что им ответить? Будешь сопротивляться — попадешь в подвал. А они же в дом рвутся. Я и сказал им, что у меня что-то похожее на ковид. Так они на пороге и простояли, пока я ружье забирал", — рассказывает Александр.

Он уехал только после того, как семья оказалась в безопасности, а получение вражеского паспорта стало неизбежным. Александр очень реалистично воспринимает действительность. Но признается, что ему очень хочется домой. Его история здесь.

История Александра из Ботиевого вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.