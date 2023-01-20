В ОК 'Юг' заявили об угрозе новых ракетных ударов по Украине: что известно

В ОК "Юг" заявили об угрозе новых ракетных атак по территории Украины. Страна-агрессор Россия готова нанести удар с моря, в частности, с подлодок.

Видео дня

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, удар может быть как точечным, так и массированным.

"Наличие корабельной группировки свидетельствует о готовности россиян к тому, чтобы нанести ракетный удар. Будет он точечный или массированный, будет зависеть от стратегии врага. Она может быть разной", – сказала Гуменюк.

Она уточнила, что из-за погодных условий, в частности, шторм происходит ротация корабельно-катерного состава, но ракетоносители остаются на местах. Примечательно, что среди них находятся две подлодки, пуск с которых сложнее обнаруживает наша система Противовоздушной обороны.

Как писал OBOZREVATEL, 14 января страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр. Ракета Х-22 попала в жилой дом. В результате погибли 45 человек, среди них дети. 17 человек считаются пропавшими без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!