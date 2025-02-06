В 'Охматдете' провели уникальную операцию благодаря оборудованию от Фонда Рината Ахметова

В прошлом году после обстрела россиянами "Охматдета" Фонд Рината Ахметова оперативно передал главной детской больнице ряд современных аппаратов для нейрохирургических вмешательств. Это оборудование востребовано в заведении, ведь благодаря ему медики делают не просто сложные, а уникальные операции для детей. Одна из них состоялась в "Охматдете" и на днях. Заболевание ребенка связано с деформацией костей черепа. Диагноз ей поставили еще в два месяца, однако операцию назначили, когда ребенок набрал необходимый вес.

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"Очень спасибо Фонду Рината Ахметова. Вы – помогаете детям, а мы – делаем эффективную хирургию. Следовательно, это наша совместная работа", – отмечает Павел Плавский, заведующий отделением детской нейрохирургии "Охматдет".

По его словам, это оборудование позволяет медикам проводить сложные операции на новом качественном уровне. Более того, без него невозможен ряд вмешательств.

"В этой операции задействовалось два аппарата. Один позволяет разрезать кость очень тонко. Другой для установки пластин позволяет уменьшить кровопотерю, время операции и риски для жизни ребенка", – объясняет детский нейрохирург.

Передача оборудования "Охматдет" является частью программы "Ринат Ахметов – Детям". В течение года программа реализует проекты, всесторонне поддерживающие детей, детство которых отобрала российская агрессия. Это лечение, реабилитация, психологическая поддержка и т.д.

После российского теракта в июле 2024 года Фонд передал "Охматдету". Благодаря ему более 4 тысяч детей каждый год получат возможность пройти точную диагностику и жизненно необходимые операции. Это:

– нейрохирургические инструменты, предназначенные для диагностики и лечения заболеваний головного мозга;

– ультразвуковое оборудование для более точной диагностики;

– пьезоультразвуковый аппарат для сложных костных операций;

– аппарат для соединения костей во избежание повторных операций;

– электромиографическую систему, важную для диагностики неврологических и мышечных заболеваний;

– два современных реанимобиля.

Более 5 миллионов детей уже получили помощь от Фонда Рината Ахметова. Программа "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра.