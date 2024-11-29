В Одессу привезли проднаборы от Фонда Рината Ахметова для переселенцев из прифронтовых громад

Многие мирные покидают прифронтовые территории. Чтобы поддержать вынужденных переселенцев в Одессе, Фонд Рината Ахметова передал в город тысячу продуктовых наборов. Они предназначены для людей, которые в течение сентября-октября 2024 года зарегистрировались в городе как ВПЛ. Выдачи развернулись в гуманитарном центре "Гостиная хата".

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В каждом наборе – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.