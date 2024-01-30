В Одесской области женщина систематически ворует цветы из мемориала погибшим защитникам Украины: подозревают, что перепродает. Видео

В Южном Одесской области неизвестная женщина систематически крадет цветы из Эспланады Памяти, где установлены баннеры с портретами погибших защитников Украины. Не стесняясь, она приходит и собирает свежие букеты, вероятно, для последующей продажи.

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Такие действия злоумышленницы зафиксировали камеры слежения. К их проверке прибегли волонтеры штаба "Несокрушимые" после соответствующего обращения родных погибших воинов.

На кадрах видно, как женщина ходит среди портретов Героев, выбирает, что ей больше нравится, а набрав охапку, быстро уходит.

"Возможно кто-то узнал по одежде. Обладает ли какой-либо информацией, будем благодарны", – обратились волонтеры к жителям Южного.

Они также сообщили, что уже обратились с соответствующим заявлением в полицию, злоумышленницу сейчас разыскивают.

"Мы сделаем все возможное, чтобы виновные были привлечены к ответственности", – заверили в сообщении.

Эспланаду Памяти в Южном открыли в 2023 году ко Дню Защитников и Защитниц Украины. В настоящее время она насчитывает уже 45 портретов погибших воинов.

Напомним, в декабре в Днепре сгорел "народный мемориал" напротив многоэтажного дома, по которому в начале 2023 года российские террористы ударили ракетой. Местные жители устроили импровизированный мемориал с цветами и игрушками на остановке общественного транспорта. Остается неизвестным – был пожар умышленным или произошел случайно.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто посетил кладбище "Кальвария" в Ужгороде, почтив память украинских солдат, убитых страной-агрессором Россией. После этого политик заявил, что война должна закончиться, а "человеческие жизни можно спасти только миром".

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