В Одесской области трое детей получили ожоги лица и рук из-за халатности отца

Трое мальчиков из Ширяевского района Одесской области попали в больницу после получения 30% ожогов тела и лица. Виновником травм у детей стал их родной отец.

Об этом сообщил Telegram-канал "Одесса Info", ссылаясь на комментарии сотрудников ожогового отделения в Ширяевской ЦРБ. Как отметили медики, семья с четырьмя детьми проживает в частном доме.

"Отец пренебрег мерами безопасности, разжигая печь для приготовления еды. Рядом находилось трое его сыновей и вспышка из очага обожгла малышей", – указано в сообщении.

Сейчас мальчики, самому старшему из которых всего четыре года, находятся в больнице под присмотром врачей. По факту происшествия Нацполиция открыла уголовное производство и внесла данные в ЕРДР.

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