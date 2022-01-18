В Одесской области 'Большая стройка' прокладывает качественную дорогу через Овидиополь

В пгт. Овидиополь Одесской области завершают работы на переходном участке трассы Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши/М-15/. Дорогу продолжат восстанавливать уже на этой неделе в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

“На участке протяженностью 5 км (км 37 - км 42) уже устроено: новое основание дороги из органоминеральной смеси, обработанной комплексным вяжущим; два слоя асфальтобетонного покрытия”, - говорится в сообщении.

Дорожники также успели сделать выездные/заездные карманы автобусных остановок и съезды к близлежащим улицам и дворам

Следующим шагом на участке устроят обочины, тротуары, завершат примыкания и съезды. Установят барьерное ограждение, новые знаки, 9 новых автобусных остановок и разметку.

Видео дня

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках начатой ​​им программы "Большая стройка" уже восстановили более 14 000 км дорог по всей Украине.