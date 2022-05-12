В Одессе тероборона нашла амфоры, датированные 4-5 веком до нашей эры. Фото
В Одессе бойцы территориальной обороны обнаружили древние амфоры датированные примерно IV-V веком до нашей эры. Находку защитники Украины нашли в то время, как рыли окопы и позиции укрепления.
Об этом сообщила 126-я отдельная бригада территориальной обороны города Одесса в Facebook в среду, 11 мая. Артефакты передали в Одесский археологический музей НАН Украины.
"В одном из структурных подразделений бригады, во время проведения фортификационных работ, военнослужащими были найдены древние амфоры, датированные примерно IV-V веком д.н.э," – говорится в сообщении.
Как сообщается, сотрудники учреждения пообещали добавить амфоры в величественную коллекцию музея.
"Решением командира 126 обр ТрО старинные артефакты были переданы сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины, которые пообещали добавить их в величественную коллекцию музея", – рассказали в бригаде.
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