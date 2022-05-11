Во временно захваченном городе Мелитополь в Запорожской области российскиеоккупанты и их сообщники похитили коллекцию скифского золота. Оно хранилось в Мелитопольском краеведческом музее.

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) возбуждено уголовное производство. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ОГП во вторник, 10 мая.

Похищенная коллекция была обнаружена археологами в 50-х годах прошлого столетия. Как установило следствие, преступление россияне совершили в апреле 2022 года.

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"Военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота", – говорится в сообщении.

28 апреля в пресс-службе Запорожской областной военной администрации сообщили, что российские оккупанты захватили городской краеведческий музей Мелитополя, в котором хранилось скифское золото. Местонахождение исторических реликвий сдали врагу местные коллаборанты.

Скифское золото – это предметы искусства, изготовленные скифами из драгоценного металла. Одним из самых известных примеров является золотая пектораль, изготовленная в IV в. до нашей эры. э. Она была найдена в кургане Толстая могила вблизи города Покров на Днепропетровщине.

Основная черта скифского искусства – сочетание восточных и классических греческих элементов. Также изделия характеризуются использованием звериной символики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Мариуполе оккупанты ограбили музей медальерного искусства. Во временно оккупированный Донецк было вывезено более 700 экспонатов коллекции Ефима Харабета.