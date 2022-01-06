В Одессе спасли тонущую в море женщину, которая была вдалеке от берега: это назвали 'рождественским чудом'. Видео

Утром, 6 января, в Одессе случайные прохожие чудом спасли тонущую в море женщину. Из-за сильных волн ее стремительно начало относить на глубину, поэтому важна была каждая секунда.

Инцидент произошел в районе Аркадии около 7:40 утра. Об этом сообщает одесское издание "Думская" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На помощь тонущей женщине пришли люди, которые занимались на берегу спортом. Один из свидетелей происшествия со счастливым концом рассказал, что примерно в 30 метрах от берега заметили странный предмет.

Сначала люди приняли его за мешок, но, к счастью, вскоре рассмотрели, что на самом деле это тонущий человек в темной одежде. Один из спортсменов не раздумывая прыгнул с пирса в воду и поплыл на помощь женщине.

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Спустя считанные минуты мужчине удалось вытащить обессиленную женщину к берегу, где их уже ожидали другие люди. Стоит отметить, что очевидцы случившегося называют спасение женщины настоящим "рождественским чудом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года на водоемах Украины утонул 31 человек, из которых трое – дети. Спасатели призвали граждан быть бдительными и не выходить на тонкий лед.

В частности, в службе дали несколько советов по поведению поблизости и на водоемах, когда лед слишком хрупкий:

выходить на замерзший водоем только при устойчивой морозной погоде;

не выходить на лед, когда неизвестна его толщина и крепость;

переходить водоемы в специально оборудованных местах;

не спускаться на лыжах с берега на непроверенный лед;

не собираться на льду большими группами;

нельзя выходить на лед в местах, где имеются: соединение рек, быстрое течение, вмерзшие в лед доски, палки и другие предметы, разная окраска льда;

не выходить на замерзший водоем во время сильного перепада температуры и потепления;

не употреблять спиртные напитки у водоемов;

следить за досугом детей и объяснять им опасность тонкого льда.

Напомним, 23 декабря в Херсонской области под лед провалились восьмилетние дети. Тело одного из них спасатели извлекли из пруда. По информации спасателей, они играли на тонком льду. К поисково-спасательной операции привлечены 4 человека и 2 единицы техники.