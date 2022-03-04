Оккупанты обстреляли гражданские суда в Черном море: одно ушло на дно, еще на одном продолжается пожар

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Российские оккупанты обстреляли не менее пяти гражданских судов в Черном море. Один из них от обстрелов врага утонул.

Об этом сообщил глава Одесской Областной государственной администрации Максим Марченко в четверг, 3 марта, передает "Украина 24". По его словам, еще на одном с грузом 600 тонн дизтоплива продолжается пожар.

Пожар уже несколько дней не удается погасить из-за обстрелов оккупантов.

"В заложниках захватчиков остаются три гражданских судна, которые не могут двигаться из-за угрозы от россиян по применению оружия", – сообщил Марченко.

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Накануне стало известно, что в Украине частично был затоплен флагман Военно-морских сил "Гетман Сагайдачный". По данным СМИ, это произошло в порту Черноморского судостроительного завода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целях безопасности гражданских Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря. Черноморский флот РФ продолжает тактику сухопутных подразделений оккупантов – пытается прикрываться жизнями мирных граждан.