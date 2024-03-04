В Одессе, несмотря на объявленный траур, имели место громкие вечеринки. Видео

В Одессе, не смотря на объявленный в регионе траур из-за удара РФ по многоэтажному дому, который привел к гибели местных жителей, устраивали вечеринки в клубах. Пока спасатели разбирали завалы дома и доставали мертвых детей и их родителей, некоторые одесситы танцевали в ночных заведениях.

Как известно, в результате попадания "Шахеда" оккупантов в дом в Одессе погибло 12 человек, из которых пятеро детей. Спасательная и поисковая операции продолжались два дня – до вечера 3 марта. Этот день в Одессе был объявлен днем траура.

Однако в некоторых клубах города не отменили вечеринки. В сети показали кадры из ночного клуба Palladium – в субботу, 2 марта (в этот день уже было известно о том, что под завалами дома находятся мертвые дети) провели вечеринку с названием "sexesyspace". На Instagram-странице события не постеснялись публиковать кадры танцев и громкой музыки, которые вскоре удалили.

Также отличились в день траура по погибшим в танцевальной студии "olika.dance.studio". Там прошла вечеринка, видео с танцами были опубликованы в Instagram, однако сейчас страница закрыта.

Кроме того, в сети опубликовали видео с заправки "ОККО" в городе Измаил в Одесской области. Там люди танцевали под музыку исполнителей из страны-агрессора России, которая днем ранее убила в Одессе 12 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 3 марта в Одессе завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания дрона российских оккупантов в многоэтажку. Всего в результате теракта России погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.

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