В Одессе начали выдавать помощь для переселенцев из Бахмута от Фонда Рината Ахметова

Для вынужденных переселенцев из города-крепости Бахмута, живущих в Одессе, начались выдачи гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Наборы с продуктами первой необходимости можно получить в гуманитарном хабе Бахмута, работающем в городе.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Переселенцам из других областей выдают продуктовые наборы в поселках Фонтанка, Дачное и Большой Дальник. Фонд Рината Ахметова доставил в Одессу и Одесскую область почти 3,5 тысяч таких наборов. В наборах – питательные продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".