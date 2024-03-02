В Одессе люди принесли цветы, свечи и игрушки к разрушенному россиянами дому. Видео

В Одессе спасатели продолжают разбирать завалы дома, по которому ударила Россия и унесла жизни семи мирных жителей. Люди несут на место трагедии, принесли цветы, свечи и игрушки.

Соответствующее видео опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. "Свеча – как единственный свет, ныне горящий на месте, где еще вчера было уютно и тепло…" – говорится в сообщении.

По состоянию на 21:00 2 марта известно о 7 погибших, среди которых 2 детей, и 9 пострадавших, в том числе 1 ребенок. Из-под завалов спасены 5 человек.

"Больно смотреть даже на фотографии груд бетона, в которые Россия превратила дома людей! Трудно подобрать слова, чтобы утешить родных и близких погибших от очередного безумного удара врага! Не простим!" – отметили в ГСЧС.

Следует отметить, что армия России в ночь на субботу, 2 марта, снова ударила по Одессе ударными беспилотниками "Шахед". оккупанты попали по жилому многоэтажному дому – там полностью уничтожен один подъезд. Воскресенье, 3 марта, объявлено в городе днем траура.

Президент Владимир Зеленский заявил, что затягивание поставок оружия и ПВО для защиты украинцев приводит к таким трагедиям, как сегодня произошло в Одессе. Но мир знает, что можно противопоставить террору.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 февраля оккупанты снова атаковали Одессу ударными беспилотниками и попали в жилой дом в Приморском районе. В результате атаки россиян пострадали три человека. Один человек погиб.

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