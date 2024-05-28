В НУБИП избрали нового ректора: что о нем известно. Фото

Новым ректором Национального университета биоресурсов и природопользования Украины избран Вадим Ткачук. До этого он занимал должность проректора НУБИП по научно-педагогической деятельности, международной деятельности и развитию.

Об этом сообщил глава Наблюдательного совета НУБИП, украинский политик Николай Томенко на своей странице в Facebook. Он объявил предварительные результаты выборов ректора, состоявшихся 28 мая.

"В выборах ректора приняли участие 94,7%. За Вадима Ткачука проголосовали 83,3 процента избирателей. За Василия Стрельца проголосовали 6,7%. Против обоих кандидатов высказалось 3%. В избирательную комиссию НУБИП жалоб о нарушениях не поступило", – проинформировал Томенко.

Вадим Анатольевич Ткачук - доктор экономических наук, профессор. До избрания ректором НУБИП он был проректором по международной деятельности и развитию этого университета.

В марте 2024 года Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины провел конференцию трудового коллектива, на которой собралось 237 делегатов. Они выдвинули Вадима Ткачука единственным кандидатом на должность ректора НУБИП.