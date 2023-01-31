В НСЖУ наградили победителей творческого конкурса 'Информационная передовая-2022'

Национальный союз журналистов Украины 31 января объявил победителей и лауреатов творческого конкурса "Информационная передовая-2022". Награды были вручены во время торжественной церемонии в НСЖУ.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Союза.

"Результаты конкурса убедительно продемонстрировали не только то, что журналисты достойно отстаивают свои позиции на информационной передовой, донося до мировой аудитории правду о событиях в Украине, но и то, что они при этом демонстрируют незаурядный уровень профессионализма и соблюдение высоких журналистских стандартов", - сказал – . глава НСЖУ Сергей Томиленко.

В номинации "Международная солидарность" победителями стали фрилансер Ольга Григорьян, журналистка Елена Солодовникова и журналистка Марина Животкова.

В номинации "Лучшая журналистская работа" лучшие работы на конкурс представили журналистка Наталья Бирюкова, фрилансер Игорь Зоц и Анастасия Дзюбак.

В номинации "Журналисты-волонтеры" победителями стали представительницы Херсонщины: Любовь Рудя за проект "Волонтеры Горностаевщины" и Евгения Вирлич за то, что возглавляемая ею редакция "Арбун.City" собирает средства, чтобы помогать волонтерам и ВСУ.

Конкурс НСЖУ провела при организационной поддержке Всеукраинского фонда "Журналистская инициатива" и Японского фонда будущих поколений (Japan Offspring Fund).

Вознаграждение за первое место составляет 10 тысяч гривен, за второе место – 5 тысяч гривен, за третье – 3 тысячи гривен.