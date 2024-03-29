В Новомосковске переселенцы из Луганщины получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В хабе Луганской ОВА, работающей в Новомосковске Днепропетровской области, продолжается выдача гуманитарной помощи. Для вынужденных переселенцев из Луганщины Фонд Рината Ахметова направил 3 тысяч продуктовых наборов.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Эта поддержка жизненно необходима для людей, которые из-за войны стали переселенцами.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.