В Новомосковск отправили 4 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова для переселенцев из Луганщины

Фонд Рината Ахметова отправил 4 тысячи продуктовых наборов в Новомосковск Днепропетровской области. Они предназначены для вынужденных переселенцев из Луганской области.

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Выдачи развернутся в гуманитарном хабе Попаснянской территориальной громады, наборы получат переселенцы из Попасной и других городов Луганской области, которые обращаются к этому хабу за помощью.

В каждом наборе – питательные продукты первой необходимости: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней"