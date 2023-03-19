В Николаевке и Райгородке люди получили продуктовые наборы и таблетки для очищения воды от Фонда Рината Ахметова
Жители Николаевки и Райгородка на Донетчине получили почти 2500 продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.
В каждом наборе не только самые необходимые продукты, которые можно долго хранить, но и таблетки. Они способны очистить около 30 литров воды и сделать ее пригодной для употребления.
За время полномасштабного вторжения Фонд Рината Ахметова передал 10 тысяч наборов с таблетками.
С начала полномасштабной войны жители Донецкой области, в том числе и временно уехавшие из региона, получили уже более 178 тысяч продуктовых наборов.
Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины.
С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с пищевыми продуктами от Фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.