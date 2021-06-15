В Николаеве водитель устроил 18 аварий за день и пытался сбежать от полиции. Фото

В Николаеве водитель автомобиля Ford совершил 18 дорожно-транспортных происшествий подряд. Он на большой скорости ехал по улицам города и бил другие авто.

Как сообщается в Facebook Патрульной полиции Украины, нарушителя обнаружили менее чем через 15 минут, его авто двигалось по проспекту Богоявленскому (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Водитель не отреагировал на требования остановиться, поэтому полиции пришлось начать преследование. Остановить нарушителя удалось только в селе Галициново, когда патрульные машины заблокировали путь.

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После остановки водитель выскочил из машины и побежал, но его догнали и задержали.

Полицейские обнаружили явные признаки наркотического опьянения у 36-летнего водителя, но проходить осмотр он категорически отказался.

На нарушителя составили ряд админматериалов, а именно: 18 протоколов за нарушение ПДД, повлекшее ДТП, 18 протоколов за оставление места ДТП, протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и протокол за невыполнение требования об остановке.

Суд должен избрать ему меру наказания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный водитель на авто, убегая от полиции, зацепился за провода и перевернулся.