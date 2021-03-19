В Николаеве таксист убил женщину в ее квартире и унес 6 тыс. грн – МВД

В Николаеве полиция задержала 33-летнего мужчину, который подозревается в убийстве жительницы Черкасской области в арендованной квартире в центре города. Николаевский таксист познакомился с жертвой в интернете.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД. Известно, что подозреваемый и потерпевшая заранее договорились о встрече.

По данным правоохранителей, мужчина прибыл в квартиру новой знакомой и якобы убил ее двумя выстрелами в голову. Более того, он украл из дома около 6000 гривен. После совершения преступления таксист пытался скрыть его следы: собрал в пакет все, к чему прикасался, и унес с собой.

18 марта в ходе спецоперации преступника задержали в Николаеве. В салоне автомобиля злоумышленника нашли пистолет, револьвер с глушителем и патроны. Мужчине инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 115 УК, ч. 1 ст. 263 УК). Ему грозит наказание сроком до 15 лет заключения.

Следственные действия продолжаются. Также правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений с применением оружия на территории региона и страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве мужчина застрелил жену, а после убил себя сам. Их тела в доме обнаружила дочь.