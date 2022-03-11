В Николаеве оккупанты устроили массовые обстрелы: детали и видео

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Оккупанты устроили массированные обстрелы Николаева. Повреждены жилые дома, кафе, есть раненый. О погибших по состоянию на 21:30 не сообщалось.

Об очередном преступлении российских захватчиков, в очередной раз избивавшихся по мирному городу, сообщил глава Николаевской областной ВГА Виталий Ким.

По словам Кима, огонь враг вел с северо-восточной стороны. Снаряды падали на несколько улиц города.

В результате обстрелов на одной из улиц возник пожар в кафе, на другой - сгорел автомобиль. Сразу на трех улицах снаряды попали в жилые дома. Один человек получил ранение.

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Также кафиры попали по стоянке "Эпицентра".

"Хаотическая стрельба по гражданским объектам. Орки прикрывают свои перемещения", - констатировал Ким.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сеть слили разговор кафиров, которые пытались захватить Николаев. Один из них жаловался, что при попытке наступления погибла половина его батальона.

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