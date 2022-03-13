В Николаеве оккупанты ранили восемь человек и повредили более 160 домов, – мэр Сенкевич

Оккупанты Российской Федерации за 12 марта совершили десятки обстрелов Николаева кассетными бомбами и снарядами. В результате в спальных районах города пострадали восемь человек, а также повреждены более 160 многоэтажек.

Об этом рассказал глава Николаевского городского совета Александр Сенкевич. В течение всего дня пиротехники зачищали улицы от упавших снарядов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наши коммунальщики провели титаническую работу для ликвидации последствий обстрелов оккупантов. Российские войска повредили несколько линий электропередач, но сейчас обесточено всего несколько домов, уже завтра починят полностью все. Также благодаря аварийным работам, котельная функционирует исправно и подача тепла николаевцам полностью восстановлено", – подчеркнул мэр

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Также Сенкевич заверил, что из кранов у жителей города идет отфильтрованная вода, согласно всем нормам.

Как сообщал OBOZREVATEL, николаевский губернатор Виталий Ким заверил вражеские полка, что они получат жесткий ответ на ведение залпового огня в черте региона.

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