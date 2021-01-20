В Николаеве неизвестные пригрозили 'резать родных и поджигать дома' представителей ЛГБТ. Фото и видео

В Николаеве неизвестные люди направили в адрес представителей ЛГБТ-сообщества угрозы, в том числе физической расправой над их родными и уничтожением имущества.

Анонимное письмо поступило в местную организацию "Лига", пишет PavlovskyNews. Также опубликован скриншот сообщения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В нем сказано о намерениях бороться с проявлениями нетрадиционной сексуальной ориентации в городе. В частности, говорится, что таких людей "будут отлавливать по темным улицам, резать их родных и поджигать дома".

Также неизвестные прислали видео, на котором избивают людей и поджигают волосы.

Представитель "Лиги" Владислав Фомин в комментарии заявил, что в организации не воспринимают такие угрозы всерьез. Также он пожелал анонимам позаботиться о своем душевном здоровье, сходить в церковь и поставить свечку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомире жестоко избили и изнасиловали 19-летнего трансгендера, который на сайте знакомств договорился о свидании с парнем.