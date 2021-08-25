В Николаеве на коленях попрощались с воином, погибшим на Донбассе. Фото и видео

В Николаеве похоронили 21-летнего Юрия Михайлова, военнослужащего 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Он погиб от вражеской пули в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщается на сайте "Інше ТВ". Церемония прощания состоялась 25 августа возле мемориала "Струны памяти" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Оттуда на кладбище его проводили на коленях. Провести воина в последний путь пришли родные и близкие, сослуживцы и жители города. Бабушка погибшего называла его своей надеждой.

Юрий Михайлов окончил военную академию, а затем во время российской агрессии в Украине пошел воевать на фронт. Он командовал взводом 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Напомним, что Михайлов погиб 22 августа от пули, выпущенной вооруженными формированиями России.

Как сообщал OBOZREVATEL, также накануне Дня Независимости – 23 августа – на Донбассе в результате обстрела со стороны оккупантов погиб украинский военнослужащий Александр Аксенов. Ему было 38 лет.