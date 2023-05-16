В Николаеве на батуте погибла маленькая девочка: трагедия произошла в городском парке

В Николаеве в субботу, 13 мая, в городском парке аттракционов "Сказка" произошла трагедия. Там погибла 4-летняя девочка, которая развлекалась на батутах. Ребенок попал в петлю, по которой дети залезают наверх надувного аттракциона. Когда приехала скорая, девочка уже была мертва.

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Несколько минут стали фатальными

В субботу, 13 мая, 4-летняя девочка Валерия вместе с мамой и старшим 7-летним братом пришли в парк развлечений "Сказка" в Николаеве. Дети прыгали на батуте, мама стояла неподалеку.

Как рассказала "Суспільному" подруга мамы Алина Волошина, Валерия подбегала к маме, пила водичку. Мама уже ее предупредила, что пора идти домой кушать, но девочка попросила еще несколько минут поиграть. Они и стали фатальными для ребенка.

По словам подруги, вскоре кто-то из работников аттракциона вынес Валерию на руках. Как сказали, девочка запуталась в петлях, по которым дети забираются наверх. Мама, а потом и подоспевшие врачи соседней стоматологической клиники делала ребенку прямой массаж сердца, но она не подавала признаков жизни.

Приехавшая скорая помощь тоже не смогла спасти малышку. Скорее всего, она скончалась от удушения.

Алина Волошина говорит, что на самом деле взрослые не могут видеть сквозь ограждающую сетку и высокую стену батута, что там происходит с детьми.

Как рассказала одна из бывших работниц этого парка, новый владелец всех аттракционов в "Сказке" установил "вертушки" на входе. Посетитель должен приложить к считывающему устройству свой билет – и таким образом пройти. Если родители хотят стоять рядом и держать в поле зрения ребенка, то им также придется заплатить за вход.

Поэтому родители не могут близко подойти к самому батуту, да и места там нет, чтобы следить за своими детьми.

По словам Волошиной, только потом они увидели, что в правилах пользования батутом (которые висят на задней стороне кабинки кассы) указано, что сюда допускаются дети от 5 лет. А погибшей Валерии только-только должно было исполниться 4 года.

Вечером, когда стемнело, к батуту пришли люди. Очевидцы говорят, что они были в темной одежде. Они что-то делали с батутом, даже не включали свет. А на следующий день аттракцион уже был сдут.

В парке "Сказка" пока получить комментарий не удалось. Один из сотрудников только сообщил, что на самом деле полиция работает на аттракционе с первого дня и никуда не уходила. "Это неправда, что пишут, мол, якобы кто-то приходил к батуту и что-то там делал", – сообщил сотрудник.

Парк отдали в одни руки, прокуратура против

Парк развлечений "Сказка" в Николаеве в последние пару лет находится в центре скандала. Это детский городской парк с аттракционами, который давно приглянулся местному бизнесмену Александру Скрипину.

О себе он рассказывал, что его отец 30 лет проработал в КП "Николаевские парки". Сам он с 2004 года после окончания института тоже работал в детском городском парке "Сказка" инженером.

Скрипин владеет несколькими компаниями, которые работают в сфере развлечений в Николаеве и других городах Украины. В Николаеве он известен тем, что несколько лет подряд его компания выигрывает тендеры на устройство центральной Новогодней елки в городе.

Еще несколько лет назад в парке было 14 арендаторов, которые держали аттракционы, продавали в ларьках напитки, еду. Однако по непонятным причинам все эти места решили отдать компании Александра Скрипина. Не без поддержки николаевских городских чиновников, возможно.

Компания бизнесмена выиграла конкурс на "Сказку", но прокуратура в январе этого года результаты конкурса отменила, поскольку посчитала, что это скрытая аренда. В результате бизнесмен будет платить городу всего 51 тыс. грн в месяц, а зарабатывать миллионы. При этом город из собственного бюджета производил тут дорогостоящие работы, в частности по замене электрооборудования, которым должен пользоваться частный бизнес для своего заработка.

Теперь все аттракционы в парке формально оформлены на различные ФОП (через сервитуты), но фактически все это контролирует Скрипин.

Батут-убийца, где погиб ребенок, также, говорят, принадлежит Скрипину. Именно его фирма покупала этот аттракцион.

Полиция задержала 45-летнюю "владелицу" этого батута. Суд арестовал ее на два месяца. Это ФОП Наталья Запорощенко. Судя по страничке женщины в Facebook, она работает в одной из компаний Скрипина. Источники в Николаевском городском совете говорят, что эта женщина не может быть собственницей батута, который стоит минимум 30 тыс. долларов.

Полиции придется внимательно провести проверку, чтобы установить, кто же на самом деле владеет батутом-убийцей.

К тому же на суде, когда избирали меру пресечения, выяснилось, что три девушки – операторы этого аттракциона – не были официально устроены на работу. А одна из них и вовсе несовершеннолетняя. Они не проходили инструктаж, могли стоять спиной к батуту и выходить оттуда.

Городской власти придется пересмотреть свое отношение к детскому парку "Сказка". Трагедия показала, что пока чиновники и бизнесмены борются за "жирные места" в парке развлечений, тут гибнут дети. Кто ответит за это?

В Украине опасные аттракционы

По словам руководителя общественной организации "Народный контроль" Максима Несмеянова, в Украине нет безопасных аттракционов. И отпуская детей попрыгать на батуте, покататься на машинках или колесе обозрения, вы должны знать, что им грозит опасность.

"Мы разговариваем с владельцами аттракционов, и все они говорят, что в Украине население не достаточно платежеспособное. Поэтому покупать новые аттракционы невыгодно, они не окупятся. Из-за этого в страну завозят бывшее в употребление оборудование, которое в процессе эксплуатации доводят до состояния опасного", – говорит Несмеянов.

Он также уточняет, что на самом деле ответственность за безопасность аттракциона несет бизнес, а не родители, как это сейчас хотят представить.

"Вы подходите к аттракциону и видите инструкцию по эксплуатации. Там написаны ограничения по возрасту, по весу, должны ли сопровождать взрослые, что запрещено и т. д. И если вы эту инструкцию не нарушаете, то всю остальную ответственность за вас или вашего ребенка несет бизнес, который оказывает услуги. Он, по философии нашего государства, сам на себя берет всю ответственность и сам себя контролирует. Заказывает контроль у независимых экспертов и иногда, раз в пять лет, приходит на проверки Гоструд. Он смотрит документы, есть ли там подписи независимых экспертов, и на этом их диалог заканчивается", – говорит Несмеянов.

Причем батуты никто особо не проверяет, поскольку они считаются безопасными. Но наши батуты – это списанные старые изделия, в которых есть дырки, через которые выпадают дети.

"У нас кто-то каждый год на таких аттракционах ломает позвоночник, и ребенок становится инвалидом, кто-то погибает, другие вылетают с аттракционов. И выводы в органах госуправления никто не сделал. Поэтому все аттракционы в нашей стране – это большая рулетка", – подытоживает Несмеянов.

В украинской компании "Риф", которая производит батуты, нам рассказали, что на самом деле никаких особых требований к батутам у нас в стране нет, поскольку они не относятся к разряду опасных аттракционов. Из документов требуется разве что оформление аренды земли или других оснований для установки там батута.

К тому же очень редко делят батуты по возрасту детей – для маленьких, для больших. Основные травмы дети получают при сталкивании, ушибах. Но то, что произошло в Николаеве, – из ряда вон выходящее, считают в компании.