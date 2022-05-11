В Нежине сносят памятник советским милиционерам, которые пытались подавить голодный бунт селян. Фото

В Нежине Черниговской области 11 мая начали сносить памятник милиционерам и продотрядовцам СССР. В 1921 году они погибли в бою с селянами, пытаясь подавить голодный бунт.

Об этом рассказала городской голова Нежина Александр Кодола на официальной странице в Facebook. Он также показал видеокадры демонтажа памятника (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Начат демонтаж памятника советской милиции. Решение о демонтаже было принято в январе этого года, а дискуссии по этому поводу в Нежине продолжались почти последнее десятилетие", – рассказал городской голова.

Видео дня

Известно, что монумент находился в месте, где были похоронены сотрудники милиции из продовольственной роты, которые погибли в бою с селянами.

Сейчас там можно увидеть надпись: "На этом месте находятся останки красных карателей из числа уездной милиции Нежина и российских большевиков, которые 29 апреля 1921 года пытались подавить бунт голодных селян".

Более сотни лет назад, 29 апреля 1921 года отряд из сотрудников милиции Нежина и чекистов отправился подавлять голодный бунт в село Дорогинка (Прилуцкий район Черниговщины).

Но на защиту восставших селян встали участники отрядов Феодосия Щуся – "правой руки" Нестора Махно. Не ожидавшие отпора большевики понесли серьезные потери, а уцелевшие сбежали с места боя.

Погибших позже похоронили в парке Гоголя в Нежине. Через некоторое время советские власти установили здесь памятник. Во времена президентства Виктора Януковича черниговское управление МВД официально возлагало цветы возле него.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чернигове снесли памятник Зое Космодемьянской. Исполнительницу сталинской тактики "сожженной земли" советская пропаганда ввела в историю как символ патриотизма и самопожертвования.