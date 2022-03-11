В небе над Украиной сбили самолет оккупантов, он упал на территории Беларуси. Фото

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В Беларуси возле города Лунинец упал самолет, который был сбит над территорией Украины. По словам местных жителей, взрыв произошел около 21:30, а самолет потерпел крушение на поле.

Об этом пишет беларусское издание "Наша Нива". По данным источника СМИ, был сбит самолет российских оккупантов, пилоты катапультировались и выжили, их уже нашли.

Предварительно известно, что самолет упал возле агрогордка Кожан-Городок. Считается, что он пытался долететь до Лунинецкого аэродрома.

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Над местом ЧП кружил вертолет, туда также прибыли правоохранители, медики и пожарные.

Местные жители рассказали, что взрыв при падении самолета был очень сильным. В домах со стен даже упали картины.

Кто сбил самолет, пока неизвестно. В ВСУ на данный момент не делали никаких заявлений насчет этого инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в ночь на 10 марта сбили российский истребитель Су-25. Он прилетел убивать украинцев из Приморского края Российской Федерации.

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