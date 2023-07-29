В МВД сказали что делать с оружием, выдаваемым гражданским в начале войны: обещают максимально упростить процедуру

В МВД рассказали, что делать с огнестрельным оружием, выдаваемым гражданским в начале войны. В ведомстве обещают максимально упростить процедуру владения им.

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Об этом рассказал заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпьятый. По его словам, МВД и парламент работают над соответствующим законопроектом.

Документ предусматривает:

– Создание правового механизма декларирования такого оружия.

– Внедрение упрощенной и безвозмездной процедуры декларирования.

– Запрет носить и хранить огнестрельное оружие, которое не состоит на учете или не пройдет добровольного декларирования.

Также отмечается, что гражданское лицо, нашедшее огнестрельное оружие и/или боеприпасы к нему, будет обязано в течение 24 часов сообщить о таком факте.

"В случае установления причастности найденного или добровольно задекларированного огнестрельного оружия к совершению уголовных правонарушений, удаленных или незаконно измененных маркировок или несоответствия, такое оружие изымается", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы готовы к легализации оружия после войны, но есть условие. Должны быть организованы специальные учения по безопасному обращению, а само оружие должно храниться в отдельных местах.