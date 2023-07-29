В МВД сказали что делать с оружием, выдаваемым гражданским в начале войны: обещают максимально упростить процедуру
В МВД рассказали, что делать с огнестрельным оружием, выдаваемым гражданским в начале войны. В ведомстве обещают максимально упростить процедуру владения им.
Об этом рассказал заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпьятый. По его словам, МВД и парламент работают над соответствующим законопроектом.
Документ предусматривает:
– Создание правового механизма декларирования такого оружия.
– Внедрение упрощенной и безвозмездной процедуры декларирования.
– Запрет носить и хранить огнестрельное оружие, которое не состоит на учете или не пройдет добровольного декларирования.
Также отмечается, что гражданское лицо, нашедшее огнестрельное оружие и/или боеприпасы к нему, будет обязано в течение 24 часов сообщить о таком факте.
"В случае установления причастности найденного или добровольно задекларированного огнестрельного оружия к совершению уголовных правонарушений, удаленных или незаконно измененных маркировок или несоответствия, такое оружие изымается", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы готовы к легализации оружия после войны, но есть условие. Должны быть организованы специальные учения по безопасному обращению, а само оружие должно храниться в отдельных местах.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!