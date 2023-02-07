В МВД рассекретили архивы коммунистической власти о репрессиях и депортациях украинцев с запада страны в 1940–1950-х годах

Министерство внутренних дел Украины сняло гриф "Для служебного пользования" из государственного архива, касающегося массовых депортаций населения с территории Западной Украины в 1940-х и 1950-х годах. Распорядителей обязали предоставлять и обнародовать информацию.

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Об этом сообщила пресс-служба МВД со ссылкой на закон Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов". Целью указанного документа является обеспечение открытости архивной информации репрессивных органов и запрет на ограничение доступа к ней.

Как отметил директор Департамента документооборота и контроля Иван Сопига, доступ к таким документам должен быть открыт общественности, в частности, путем размещения на официальных веб-сайтах.

Пресс-служба министерства отметила, что в фондах Отраслевого государственного архива хранятся, в частности, эшелонные списки граждан Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской области, депортированных из Западной Украины в 1940-х и 1950-х годах.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за время полномасштабной войны оккупанты депортировали на территорию РФ по меньшей мере 2 млн украинцев, в том числе сотни тысяч детей. Кроме того, по его словам, от планов полной оккупации Украины РФ никогда не отказывалась.

По данным OSINT-сообщества Molfar Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно тяжело было остаться на Родине сиротам.

Расследователи сообщили, что российские чиновники осуществляли свои схемы посредством вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР". Принудительную депортацию детей напрямую выполняла компания "Детям в руки".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее стало известно, что в США в доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне было найдено в общей сложности шесть страниц документов с грифом "секретно" – больше, чем было известно ранее. До этого заявлялось, что в частной библиотеке главы Соединенных Штатов была только одна страница;

– захватчики планируют незаконно вывезти в Республику Карелию (РФ) детей из оккупированной украинской Луганской области. Чиновники страны-агрессора публично говорят об этом как об "отдыхе" несовершеннолетних на "курортах" региона.

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