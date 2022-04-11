В Москве украинский флаг появился на крыше админздания. Фото

Над крышей одного из административных зданий в Москве появился желто-голубой флаг Украины. В частности, символ украинского государства водрузили над управой района Хорошево-Мневники.

Как сообщили российские СМИ, ссылаясь на очевидцев, украинский флаг появился на крыше админздания 9 апреля и пробыл там все утро.

Чиновники управы заявили, что флаг вскоре убрали.

"Это было утром. Там уже все проверяли, смотрели. Уже ничего нет, все нормально", – сказал один из сотрудников администрации.

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Хорошево-Мневники – район в Северо-Западном административном округе столицы России, а также одноименное внутригородское муниципальное образование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Гродно в Беларуси флаг Украины вывесили на одном из жилых домов. А на остановках и в подземных переходах появились антивоенные надписи.