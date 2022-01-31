В Млечном Пути нашли мощный космический объект неизвестной природы

Астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь таинственный мерцающий объект, который три раза в час извергает огромное количество энергии, направленное на Землю. Мощное космическое тело, не похоже ни на что, виденное ими раньше.

Объект расположен примерно в 4000 световых годах от Солнца, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Он появился из ниоткуда во время недавнего радиоволнового исследования Млечного Пути и получил название GLEAM-X J162759.5-523504.3.

Первым космическое тело увидел аспирант Университета Кертина в Западной Австралии Тайрон О'Доэрти с помощью телескопа и разработанной им новой методики. Это произошло еще в конце 2020 года. Однако информация об открытии была обнародована только в январе 2022 года, поскольку сначала другие ученые спокойно восприняли это наблюдение – в космосе достаточно объектов, которые излучают импульсы энергии.

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Потом же, по словам исследователей, они поняли, что каждая вспышка GLEAM длительностью 60 секунд происходит через один и тот же промежуток времени – около 18 минут. Он ненадолго стал одним из самых ярких объектов на всем небе, а затем внезапно снова исчез во тьме. Примерно через 18 минут объект снова появился и стабильно светился до максимальной яркости, а через минуту снова потускнел.

Такие объекты, которые появляются и исчезают перед линзами телескопов, называются транзиентами. Обычно транзиенты представляют собой либо умирающую звезду (сверхновую), либо быстро вращающийся остаток уже мертвой звезды, также известный как нейтронная звезда.

Однако ни одно из этих стандартных объяснений полностью не соответствует поведению новооткрытого объекта, пишут исследователи.

Вполне возможно, что загадочный GLEAM является свидетельством существования нового типа звездного объекта, который до сих пор только теоретизировался или того, о котором астрономы даже не мечтали.

"Этот объект появлялся и исчезал в течение нескольких часов во время наших наблюдений. Это было совершенно неожиданно", – заявила ведущий автор исследования Наташа Херли-Уокер, радиоастроном из Университета Кертина.

"Это было немного жутковато для меня как для астронома, потому что в небе никогда еще не было ничего подобного", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Вселенной зафиксировали неизвестное ранее явление – космические лучи из электронов, которые были ускорены ударными волнами, порожденными корональными выбросами массы на Солнце.