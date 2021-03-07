В мире отмечают День дудла: какие картинки посвящались Украине

7 марта в мире отмечается День дудла. Doodle – картинки, которые компания Google публикует на стартовой странице поискового сайта по случаю знаменательных событий в этот день.

Первый Doodle был показан 30 августа 1998 года и был посвящен фестивалю "Burning Man". Дудл создала группа иллюстраторов и инженеров Google. Саму идею подали основатели компании Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые поехали на фестиваль, и таким образом решили рассказать о своей поездке.

В дальнейшем рисунки для Doodle уже придумывали приглашенные веб-дизайнеры. На электронную почту proposals@google.com присылают идеи для дудлов.

Одним из главных иллюстраторов Google стал художник-график Хван Чон Мок, который разработал первый дизайн логотипа для компании. Также он занимался разработкой специальных логотипов и дудлов. Например, он разработал логотип Gmail.

Отметим, что Google посвящает дудлы и Украине. Например, Google посвятил свой дудл 24 августа, главному празднику Украины – Дню Независимости. Также Google поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Также были тематические картинки, посвященные 200-летию со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша и легендарной украинской шахматистке Людмиле Руденко.

В 2020 году Google представила новый дудл, который посвятила украинской и советской художнице, мастеру народной декоративной живописи, представительнице "наивного искусства" Екатерине Билокур.

Как сообщал OBOZREVATEL, Google поздравил украинцев ярким дудлом.