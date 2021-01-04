В Минздраве рассказали, можно ли избежать самоизоляции после возвращения из-за границы

Избежать самоизоляции из-за коронавируса украинцам, возвращающимся из зарубежных новогодних путешествий, можно, если выполнить ряд рекомендаций.

Об этом рассказали на странице Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook. Специалисты опубликовали подробную инструкцию.

Во-первых, необходимо сделать ПЦР-тест в верифицированной лаборатории Украины, говорится в сообщении.

"Есть определенный перечень лабораторий, имеющих доступ к электронной системе Центра общественного здоровья. Лаборатории, которых нет в списке, не имеют доступа к системе, а следовательно не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение" Действуй дома".

Перечень лабораторий можно посмотреть здесь.

Данные об отрицательном результате в электронную систему вносит именно лаборатория, которая делала тест. Сведения, направленные на почту, сообщением в соцсетях, предоставленные телефоном и т.д., к работе не принимают, отметили в ЦОЗ.

В инструкции напомнили, что номер телефона гражданина должен соответствовать номеру, для которого включено приложение "Действуй дома", записанному в правильном формате. Все поля формы также должны быть заполнены. Один человек может предоставить один номер телефона (допускается иностранный).

Для уточнения информации можно позвонить в отдел организации лабораторной работы по телефону 044 294 64 99, напомнили в ЦОЗ.

Данные электронной платформы синхронизируются с сервисом "Действуй дома" автоматически каждый час, без выходных, отметили в центре.

В сообщении уточнили, что:

по всем вопросам ввода или редактирования данных необходимо обращаться в лабораторию, выполнившую тестирование;

по поводу работы "Действуй дома" – в Министерство цифровой трансформации, является администратором приложения;

по порядку пересечения границы – Государственной пограничной службы Украины.

В случае, если у гражданина есть результаты негативного теста ПЦР, выполненного за рубежом (в наличии информация на английском или украинском языке), но пограничники заставили установить приложение "Действуй дома", необходимо отправить запрос в Центр общественного здоровья по адресу contact@phc.org.ua.

Самоизоляция – это воздержание от контакта с другими для уменьшения риска заражения. Она предусматривает избежание любых ситуаций, когда вы тесно контактируете с другими людьми (например, близкий контакт лицом к лицу на расстоянии менее 2 м).

Обязательную 14-дневную обсервацию/самоизоляцию должны проходить граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, осуществляющие пересечение границы на въезд в страну с территории государства с широким распространением COVID-19.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по информации ЦОЗ, в Украине циркулирует несколько разновидностей коронавируса глобальной генетической линии B, которая распространилась из Китая. На территории нашей страны таких выявлено уже пять.