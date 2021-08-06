В Минздраве планируют ликвидировать МСЭКи: куда нужно будет обращаться

Министерство здравоохранения Украины планирует ликвидировать структуру медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которые устанавливают инвалидность. Ведомство намерено это сделать в течение ближайших двух лет. Устаревшую систему заменит Национальное агентство по контролю качества медицинской помощи.

Об этом в пятницу, 6 августа, заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщил Interfax. По ее словам, Минздрав изменит принцип установления утраты трудоспособности благодаря автоматизированному подходу.

В министерстве планируют внедрить Международную классификацию функций (МКФ) и реабилитационный план, созданный мультидисциплинарной командой, которая будет работать с пациентом не с момента выписки из больницы, а с момента госпитализации.

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По словам Микичак, благодаря внедрению МКФ, процесс установления утраты трудоспособности будет происходить автоматизировано без влияния комиссий, которые иногда подходят к этому совершенно субъективно.

В частности, степень утраты трудоспособности будет определяться по набору кодов, которые будет вносить мультидисциплинарная команда в соответствующее программное обеспечение.

Для полноценного внедрения МКФ необходимо обучить медиков, в частности врачей "первички", а также расширить программу медгарантий по реабилитации.

Как отметила заместитель министра, изменения будут внедрять постепенно. А вместо МСЭК создадут Национальное агентство, которое будет отвечать за контроль качества медицинской помощи и мониторинг того, как это происходит.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине больничные листы планируют перевести исключительно в электронную форму и значительно уменьшить размер помощи по временной потере трудоспособности.