В Минздраве планируют ликвидировать МСЭКи: куда нужно будет обращаться
Министерство здравоохранения Украины планирует ликвидировать структуру медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которые устанавливают инвалидность. Ведомство намерено это сделать в течение ближайших двух лет. Устаревшую систему заменит Национальное агентство по контролю качества медицинской помощи.
Об этом в пятницу, 6 августа, заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщил Interfax. По ее словам, Минздрав изменит принцип установления утраты трудоспособности благодаря автоматизированному подходу.
В министерстве планируют внедрить Международную классификацию функций (МКФ) и реабилитационный план, созданный мультидисциплинарной командой, которая будет работать с пациентом не с момента выписки из больницы, а с момента госпитализации.
По словам Микичак, благодаря внедрению МКФ, процесс установления утраты трудоспособности будет происходить автоматизировано без влияния комиссий, которые иногда подходят к этому совершенно субъективно.
В частности, степень утраты трудоспособности будет определяться по набору кодов, которые будет вносить мультидисциплинарная команда в соответствующее программное обеспечение.
Для полноценного внедрения МКФ необходимо обучить медиков, в частности врачей "первички", а также расширить программу медгарантий по реабилитации.
Как отметила заместитель министра, изменения будут внедрять постепенно. А вместо МСЭК создадут Национальное агентство, которое будет отвечать за контроль качества медицинской помощи и мониторинг того, как это происходит.
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине больничные листы планируют перевести исключительно в электронную форму и значительно уменьшить размер помощи по временной потере трудоспособности.