В Минрегионе организовали фотовыставку знаковых строительных объектов 2020 года

Министерство развития общин и территорий в четверг, 5 августа, организовало фотовыставку знаковых региональных объектов, построенных в течение 2020 года. Мероприятие было приурочено ко Дню строителя.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, церемония поздравления, а также выставка фотографий проходили при участии главы Минрегиона Алексея Чернышова, народных депутатов, глав областных государственных администраций и представителей профессионального сообщества строителей.

В частности, Чернышов зачитал приветствие от президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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"Сотни локаций по всей стране в начале прошлого года были только чертежами, а сегодня, благодаря вам, стали настоящим украшением городов и общин. Каждый объект, построенный вами – это новая страница будущего состояния, возможностей и развития", – подчеркнул Чернышов.

Как рассказали в пресс-службе Минрегиона, каждая область самостоятельно определяла собственные лучшие строительные объекты, а также участников награждения, внесших значительный вклад в развитие Украины в рамках программы президента "Большая стройка".

"Когда вы строите новые стадионы и спортивные площадки – страна инвестирует в будущих чемпионов мира. Когда вы строите современные школы и садики – страна воспитывает крупных ученых. Когда вы строите больницы – страна спасает людей. Я вам искренне благодарен за то, что вы делаете" , – обратился к строителям страны Чернышов.

Строителей также поздравили глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко и его заместитель Елена Шуляк.

"Строительная отрасль в государстве набирает обороты. Украина должна знать наших трудолюбивых и добросовестных строителей и всех, кто ежедневно работает над обеспечением комфортной инфраструктуры наших граждан. Спасибо и поздравляем с наступающим профессиональным праздником", – добавила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Как напомнили в Минрегионе, в рамках программы президента "Большая стройка" в 2020 году были построены или реконструированы 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект.

Кроме того, в рамках программ "EMERGENCY 2020" и "Сельская медицина" было реализовано более 600 проектов медицинской отрасли.

Напомним, ранее Чернышов отметил, что в 2021 году в программу "Большая стройка" включено 500 социальных объектов.