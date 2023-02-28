В Microsoft создали видеоигру с легендарной украинской ''Мрией'': год назад самолет уничтожили российские оккупанты. Видео

Компания Microsoft представила новое дополнение к авиасимуляторам Flight Simulator. Теперь в игре появилась возможность "полетать" на авиационной легенде – украинском самолете Ан-225 "Мрия".

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Этот один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства уничтожили российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения в Украину год назад. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что теперь виртуально поруководить легендарным самолетом может каждый желающий. Денежные средства по продаже этого обновления пойдут на реконструкцию настоящего самолета "Мрия".

"Полетать можно на Xbox, PC и Steam. Спасибо Microsoft за мощную инициативу. Команда Минцифры работала над ней вместе с предприятием Антонов", – написал Федоров.

В пресс-службе госпредприятия "Антонов" в Facebook отметили, что цифровая копия "Мрии" в Microsoft Flight Simulator очень реалистичная, имеет идентичный с настоящим самолетом дизайн и звуки мотора.

Согласно сообщению компании, к проекту присоединились пилоты и инженеры, которые помогли сделать поведение самолета более реалистичным, а командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов и пилоты Кирилл Волегов, Евгений Башинский, штурман Сергей Нечаев тестировали цифровую "Мрию" на реалистичность.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля 2022 года стало известно, что армия России уничтожила один из самых крупных и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия". Это произошло в результате воздушной атаки врага на аэропорт в Гостомеле под Киевом.