В метро Харькова мужчина одним ударом оставил без сознания пассажира. Видео

В метро Харькова произошла стычка между пассажирами, один из которых резко ударил мужчину. Тот оказался без сознания на платформе.

Соответствующее видео опубликовали на Telegram-канале "Харьков Life".

На видео заметно, что между пассажирами произошла стычка, в результате они вышли из вагона и начали разбираться между собой на перроне.

Как сообщал OBOZREVATEL :