В метро Харькова мужчина одним ударом оставил без сознания пассажира. Видео
В метро Харькова произошла стычка между пассажирами, один из которых резко ударил мужчину. Тот оказался без сознания на платформе.
Соответствующее видео опубликовали на Telegram-канале "Харьков Life".
На видео заметно, что между пассажирами произошла стычка, в результате они вышли из вагона и начали разбираться между собой на перроне.
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