В Метинвесте не подтвердили участие в конкурсе на покупку активов ДМК

В компании Метинвест заявили, что еще не приняли окончательное решение относительно участия в конкурсе на покупку активов ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

Как пояснили в пресс-службе Метинвеста, "ДМК" уже около двух лет проходит процедуру банкротства, а с октября 2020 года предприятие находится в стадии санации. Этот процесс предусматривает максимальное удовлетворение требований кредиторов путем продажи активов комбината на торгах, взыскания дебиторской задолженности и продажи непрофильных активов.

В Метинвесте подчеркнули, что являются лишь одним из 230 кредиторов ПАО "ДМК", которые большинством голосов поддержали план санации, при этом группа далеко не самый крупный кредитор.

Разрешение Антимонопольного комитета Украины, как добавили в компании, не означает автоматически приобретение комбината, а только дает право принять участие в торгах за его активы.

"Принимая во внимание значительный простой завода, его остановку в 2017 году и, как следствие, достаточно плохое техническое состояние, Метинвест еще не принял окончательного решения об участии в конкурсе на покупку активов ДМК", – отметили в компании.

Напомним, ранее АМКУ объявил о начале рассмотрения дела об опосредованном приобретении группой Метинвест целостного имущественного комплекса ПАО "ДМК".