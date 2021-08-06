В 'Метинвесте' рассказали, как помогли отправить в Грецию пожарных из Украины

Отправить сотню украинских пожарных из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для помощи в тушении лесных пожаров в Греции удалось не только благодаря правительству, но и при поддержке группы "Метинвест" Рината Ахметова. Команду из ста человек из десяти областей Украины собрали менее, чем за час.

В компании заявили, что готовы и дальше предоставлять государству помощь в чрезвычайных ситуациях, передает "УНИАН". Как известно, борт с пожарными вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" в пятницу, 6 августа.

Как отметил директор по продажам компании Дмитрий Николаенко, "Метинвест" всегда откликается на призывы о помощи. В этом случае группа оплатила пожарным рейс в обе стороны.

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"Метинвест" никогда не остается в стороне и всегда откликается на призывы о помощи, которые поступают к нам. Например, в прошлом году мы профинансировали закупку аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц. "Метинвест" ощущает свою социальную ответственность и работает на защиту государства", – сказал Николаенко.

Как добавил глава ГСЧС Николай Чечеткин, личный состав всем необходимым обеспечен.

"Вчера была начата подготовка и сегодня, по решению правительства, отряд службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек отправляется в Грецию, чтобы сразу приступить к выполнению своих задач", – сообщил он.

Операция состоялась при содействии министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Отметим, что "Метинвест" часто проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году группа профинансировала вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.