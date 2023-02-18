В месяц Фонд Рината Ахметова передал почти 15 тысяч продуктовых наборов в самые горячие точки Донетчины
Фонд Рината Ахметова постоянно поддерживает людей, проживающих в прифронтовых громадах. За последний месяц Фонд передал почти 15 тысяч гуманитарных наборов в самые горячие точки Донецкой области, снабдив жителей региона продуктами первой необходимости.
Несмотря на многочисленные риски, часто под звуки взрывов, бригады мобильной выдачи Фонда направляют помощь туда, где труднее всего, в частности, в Бахмутский и Краматорский районы. Для многих людей, живущих вблизи линии фронта, эта поддержка крайне важна, особенно когда речь идет о незащищенных категориях населения, сообщают в Фонде.
Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 173 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.
За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.